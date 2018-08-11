Громадянська війна та Україна без Криму: у Браги вимагають виправити помилки недолугого відео про Україну

Напередодні матчу 3 раунду кваліфікації Ліги Європи Зоря – Брага, португальський клуб опублікував скандальний ролик про Україну.

У відеоролику колишній гравець Браги, а зараз один з менеджерів клубу, Алан Озоріу розповідає про Україну.

Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Алан заявляє, що Україна складається з 24 "провінцій" і тут відбувається "громадянська війна".

Посольство України в Португалії не залишило поза увагою цей факт та вимагає у португальського клубу виправити вказані помилки.

Дипломати направили листа керівництву Браги, де нагадали, що окуповані Крим та Севастополь теж є частиною України, яка складається з більше, аніж 24 провінцій. А щодо "громадянської війни", то в листі наведені докази російської агресії проти України.

Нагадаємо, поєдинок Зоря – Брага завершився внічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня, початок о 22:30.