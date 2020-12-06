Чемпіонат Іспанії 2020/21, 12-й тур

Гранада – Уеска – 3:3

Голи: Суарес, 43, Моліна, 88, Г. Санчес, 90 – Ріко, 21, Б. Гарсія, 49, Окадзакі, 82

Осасуна – Бетіс – початок о 17:15

Вільяреал – Ельче – початок о 19:30

Алавес – Реал Сосьєдад – початок о 21:30

Програму дня відкривав домашній поєдинок Гранади проти Уески. Гості відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Ріко, якому вдалося замкнути подачу Раміреса з лівого флангу, однак перед самою перервою господарі відповіли контратакою з виходом Суареса віч-на-віч – 1:1. Саме з цим рахунком команди пішли на перерву.

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На другий тайм андалусійці кинули в бій Сольдадо та Ерреру, але за чотири хвилини після відновлення гри точний удар Гарсії вдруге вивів Уеску уперед, а на 82-й непорозуміння між голкіпером та захисником було покаране голом Окадзакі з центру поля в порожні ворота – 1:3. Втім, Гранада не здалася, створивши камбек – це Моліна і Санчес головою замкнули подачі з правого флангу на 88-й та 90-й хвилинах. 3:3! Цей рахунок став остаточним.

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