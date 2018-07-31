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Маркевич: Возможно, Динамо уже знает, как обыгрывать Шахтер

12:38 116 Читати українською
Маркевич: Возможно, Динамо уже знает, как обыгрывать Шахтер
Мирон Маркевич / Каналы Футбол 1 и Футбол 2

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча 3 тура УПЛ Динамо – Шахтер.

"Беседин и Русин еще молодые футболисты, для того чтобы они заиграли нужно время. Сразу ничего не бывает, нужно терпеть и ставить их в состав. Русин вышел и сразу забил... Молодые еще они, нужно время.

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Что касается Шахтера, то если брать во внимание такие кадровые потери, то любая команда почувствует это на себе, и Шахтер не исключение. Пока новички войдут в строй, им также нужно время. Пока неизвестно об их возможностях, ведь одно дело играть в чемпионате Украины, где заранее понятен результат, а второе дело играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Именно здесь им надо себя проявить. Но еще раз повторю – такие потери бесследно не проходят.

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Шахтер уже четыре игры подряд проиграл Динамо. Возможно, киевляне уже знают как обыгрывать Шахтер. Я склоняюсь к тому, что будет ничья", – цитирует Маркевича depo.ua.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
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4
час
:
45
мин
Шахтер
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