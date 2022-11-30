"В Украине дальше нет света, тепла, связи, а в это время в Катаре продолжается ЧМ по футболу. Вы же помните, что там не играет сборная россии. Поляки, шведы и чехи выбросили ее, отказавшись играть с ней матчи плей-офф квалификации. Уже потом ФИФА под давлением УЕФА, европейских команд дисквалифицировала россию, запретила использовать российскую символику – гимн, название страны, флаг.

Вышел на матч с флагом России: хавбек сборной Камеруна, который играл в Украине, оскандалился на ЧМ-2022

Как вдруг в матче Швейцария – Камерун выходит на поле темненький паренек Гаэль Ондуа. В бутсах, на которых изображен флаг россии. Вроде бы сразу видно, что не москаль, правда? Затем выясняется, что его отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Ондуа родился в Камеруне, но вырос в России, имеет двойное гражданство. Когда-то даже в луганской Заре был, но не играл.

Самое интересное, что ФИФА в этой истории ни на что не реагирует. Никаких санкций, никаких заявлений, все нормально. Ну, нарисовал себе на бутсах запретную символику, все нормально. Ондуа говорит, что россия – его родина и так он выражает свою любовь к ней. Но мне это неинтересно. Если ты такой патриот камерунский, то какого х*ра ты на чемпионате мира в футболке Камеруна? Снимай, надевай футболку любимого оркостана и вперед – Таджикистан, Узбекистан. Там играй и рисуй на бутсах, что угодно.

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Задело, реально задело. Реакция ФИФА также задела. Поэтому сегодня в рубрике "гандуа недели" две персоны – Гаэль Ондуа, "скрепный" футболист сборной Камеруна, и Джанни Инфантино. Инфантино, продавший россиянам права на трансляцию ЧМ, всячески поддерживающий эту страну, призвавший месяц не стрелять на время чемпионата мира. Дебил, мы здесь без света! Твой чемпионат мира нам нах*р не нужен!

Честно, оно как-то... Где люди могут сказать, где люди такого статуса, что их слово имеет вес. А они запихнули языки в задницы и борются с капитанскими повязками в поддержку геев", – отрезал Вацко в эфире программы Вацко on air.

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