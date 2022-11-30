"В Україні далі нема світла, тепла, зв'язку, а в цей час у Катарі триває ЧС з футболу. Ви ж пам'ятаєте, що там не грає збірна росії. Поляки, шведи і чехи викинули її, відмовившись грати з нею матчі плей-офф кваліфікації. Вже потім ФІФА під тиском УЄФА, європейських команд дискваліфікувала росію, заборонила використовувати російську символіку – гімн, назву країни, прапор. Ніби все нормально, забули про ту росію.

Вийшов на матч з прапором Росії: хавбек збірної Камеруну, який грав в Україні, оскандалився на ЧС-2022

Аж тут у матчі Швейцарія – Камерун виходить на поле темненький хлопчина Гаель Ондуа. В бутсах, на яких намальований прапор росії. Ніби й відразу видно, що не москаль, правда? Потім з'ясовується, що його батько працював у посольстві Камеруну в Москві. Ондуа народився в Камеруні, але виріс в росії, має подвійне громадянство. Колись навіть в луганській Зорі був, але не грав.

Найцікавіше, що ФІФА в цій історії ні на що не реагує. Жодних санкцій, жодних заяв, все нормально. Ну, намалював собі на бутсах заборонену символіку, все нормально. Ондуа говорить, що росія – його батьківщина і так він виказує свою любов до неї. Але мені це нецікаво. Якщо ти такий патріот камерунський, то якого х*ра ти на чемпіонаті світу у футболці Камеруну? Знімай, одягай футболку улюбленого оркостану і вперед – Таджикистан, Узбекистан. Там грай і малюй на бутсах, що завгодно.

ФІФА дала цинічну оцінку провокації камерунця, який грає на ЧС-2022 з прапором окупантів

Зачепило, реально зачепило. Реакція ФІФА також зачепила. Тому сьогодні в рубриці "гандуа тижня" дві персони – Гаель Ондуа, "скрєпний" футболіст збірної Камеруну, і Джанні Інфантіно. Інфантіно, який продав росіянам права на трансляцію ЧС, який всіляко підтримує цю країну, який закликав місяць не стріляти на час чемпіонату світу. Дебіле, ми тут без світла! Твій чемпіонат світу нам нах*р не потрібен!

Чесно, воно вже якось... Де люди можуть сказати, де люди такого статусу, що їхнє слово має вагу. А вони запхали язики в дупи і борються з капітанськими пов'язками на підтримку геїв", – відрубав Вацко у ефірі програми Вацко on air.

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні