Несмачный потерял шанс перейти в клуб АПЛ – Суркис договорился, но потом поднял цену

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный вспомнил упущенную возможность поиграть в самой дорогой лиге мира.

"Пригласили после чемпионата мира. Приехал в Блэкберн, мне сказали, что будет тренировка, двусторонка. Позвонил Буряку, а он говорит:" Пока не выходи, ничего не делай ". Спрашиваю: "Как? Я должен выходить на тренировку, у меня просмотр". Затем позвонили: "Ну, выйди, сыграй".

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Я вышел, нормально сыграл в двусторонке, потренировался с ними – упражнения интересные, на технику, вроде все нормально. Побыл там неделю, потом Игорь Михайлович позвонил и сказал возвращаться. Прилетел в Киев, поехал на сбор с Динамо. Оказалось, что Блэкберн взял из Ливерпуля левого защитника, молодого.

Потом я узнал, что англичане предлагали 2,5 миллиона фунтов, но Игорь Михайлович вроде договорился, но на следующий день поднял цену до 4 миллионов. Из-за таких движений и отказались от моей покупки, англичане этого не любят – сегодня да, а завтра нет", – рассказал Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, все 13 лет своей карьеры защитник провел в киевском Динамо, наиграв более 200 матчей за столичный гранд.

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