Рыбалка признался, почему не перебрался в чемпионат России

Экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбалка рассказал, как ездил на просмотр в Рубин.

"После Слована ездил на просмотр в Рубин. Тогда его тренировал Бердыев. Затем он ушел, мне позвонил Суркис и сказал, что я еду туда на просмотр.

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Была зима. Приехал в Рубин, ко мне подошел спортивный директор и сказал, что меня хотел подписать Бердыев, но он ушел и сейчас другой тренер. Кажется, Билялетдинов. Неделю там пробегал, сыграл 15 минут в спарринге и уехал. В итоге вернулся в Слован", – рассказал Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На правах аренды выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал полноценный контракт.

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