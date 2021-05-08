"Не могу сказать, что я с Ахметовым общалась лично. Последний раз я его видела на похоронах у дедушки. Он сказал, что я выросла очень. Он меня давно не видел.

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Папа с дядей (Григорий Суркис, – прим.) всегда очень уважительно о нем отзываются. Они его очень уважают.

Если вспомнить о каких-то конфликтах между ними, то они были основаны на футбольных моментах. Эти все конфликты, по-моему, делали украинский футбол только сильнее. И отец, и Ринат Леонидович работают на украинский футбол, чтобы он становился сильнее.

За пару недель до смерти дедушки ушел из жизни брат Рината Леонидовича. Ахметов нашел в себе силы приехать и попрощаться с нашим дедушкой. Это показывает его уважение к нашей семье. От папы я всегда слышу про него только уважительные отзывы", – рассказала Яна Суркис в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

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