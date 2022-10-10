"Сегодня утром украинские города, среди которых и Киев, были обстреляны российскими ракетами и дронами-камикадзе. Кровавые ублюдки!

Если кто еще сомневался, для Путина это не спецоперация по спасению Украины. Он пытается уничтожить народ, сломить всех непокорных и захватить нашу землю. Все что угодно, чтобы утешить свое эго и сохранить власть.

"Просто твари – других слов для них нет": Вернидуб – об обстрелах оккупантов

Горите в аду, нелюди. Россияне в Киеве уничтожают мирных жителей. Никаких военных объектов нет и близко. Просто удары по невинным людям. Очередной теракт россиян", – написал Евгений Левченко в Twitter.

Как известно, 10 октября вся Украина очнулась от ракетных обстрелов россиянами. Взрывы раздались и в самом сердце столицы – Киеве. Согласно сообщению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, захватчики выпустили 75 ракет, из которых 41 сбила ПВО.

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