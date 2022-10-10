"Сьогодні зранку українські міста, серед яких і Київ, були обстріляні російськими ракетами та дронами-камікадзе. Криваві виродки!

Якщо хтось ще сумнівався, для Путіна це не спецоперація з порятунку України. Він намагається знищити народ, зламати всіх непокірних і захопити нашу землю. Все що завгодно, аби потішити своє его та зберегти владу.

"Просто тварюки – інших слів для них немає": Вернидуб – про обстріли окупантів

Горіть в пеклі, нелюди. Росіяни в Києві знищують мирних жителів. Жодних військових об'єктів немає і близько. Просто удари по невинних людях. Черговий теракт росіян", – написав Євген Левченко у Twitter.

Як відомо, 10 жовтня уся Україна прокинулась від ракетних обстрілів росіянами. Вибухи пролунали і в самому серці столиці – Києві. Згідно з повідомленням Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загарбники випустили 75 ракет, з яких 41 збила ППО.

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