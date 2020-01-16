Горан Попов стал футбольным агентом – экс-динамовец уже оформил трансфер игрока Арсенала

Бывший защитник Динамо Горан Попов успешно начал работу в статусе футбольного агента.

Экс-защитник Динамо Горан Попов стал одним из сотрудников агентской компании More than sport, сообщает телеграмм канал журналистов Шаховых.

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Отмечается, что македонец успел оформить первый трансфер. Попов договорился об аренде голкипера Арсенала Деяна Илиева в польскую Ягеллонии.

Напомним, македонский защитник перебрался в Динамо из Херенвена в 2010 году, однако в 2012-м перешел в аренду в английский Вест Бромвич. Окончательно покинул киевский клуб Попов в 2014 году.

За свою карьеру Горан сыграл в 308 матчах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В чемпионате Украины защитник выходил на поле 32 раза и по два раза отличился голами и ассистами. Еще четыре матча он провел в Кубке Украины и один – в Суперкубке Украины.

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