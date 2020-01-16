toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Горан Попов стал футбольным агентом – экс-динамовец уже оформил трансфер игрока Арсенала

16 января 15:53 314 Читати українською
Горан Попов стал футбольным агентом – экс-динамовец уже оформил трансфер игрока Арсенала
Горан Попов / фото: ФК Динамо

Бывший защитник Динамо Горан Попов успешно начал работу в статусе футбольного агента.

Экс-защитник Динамо Горан Попов стал одним из сотрудников агентской компании More than sport, сообщает телеграмм канал журналистов Шаховых.

Экс-защитник Динамо Попов назвал лучшую команду в своей карьере

Отмечается, что македонец успел оформить первый трансфер. Попов договорился об аренде голкипера Арсенала Деяна Илиева в польскую Ягеллонии.

Напомним, македонский защитник перебрался в Динамо из Херенвена в 2010 году, однако в 2012-м перешел в аренду в английский Вест Бромвич. Окончательно покинул киевский клуб Попов в 2014 году.

За свою карьеру Горан сыграл в 308 матчах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. В чемпионате Украины защитник выходил на поле 32 раза и по два раза отличился голами и ассистами. Еще четыре матча он провел в Кубке Украины и один – в Суперкубке Украины.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1535
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мир Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала Денис Попов Денис Попов Деян Илиев Деян Илиев Ягеллония Ягеллония Северная Македония Северная Македония
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
59
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук