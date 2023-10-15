Грузия разбила Кипр Кипр (4:0) в рамках 8-го тура квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация

Грузия – Кипр – 4:0

Голы: Китеишвили, 46, Кварацхелия, 58, Шенгелия, 82, Микаутедзе, 90+5 (пен)

Грузия одержала свою вторую победу в этом отборе, снова обыграв Кипр. Если на выезде у Сакартвело возникли проблемы, то сегодня все получилось довольно легко. Даже Хвича, который в официальных матчах за сборную не отличался результативными действиями больше года, забил гол и отдал ассист.

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Легионер Шахтера Иракли Азаров вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.