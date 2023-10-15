Гол+пас Хвічі у відеоогляді матчу Грузія – Кіпр – 4:0
19:58 - Читать на русском
Грузія розбила Кіпр Кіпр (4:0) у рамках 8 туру кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Євро-2024, кваліфікація
Грузія – Кіпр – 4:0
Голи: Кітеїшвілі, 46, Кварацхелія, 58, Шенгелія, 82, Мікаутедзе, 90+5 (пен)
Грузія здобула свою другу перемогу в цьому відборі, знову обігравши Кіпр. Якщо на виїзді у Сакартвело виникли проблеми, то сьогодні все вдалося доволі легко. Навіть Хвіча, яки в офіційних матчах за збірну не відзначався результативними діями понад рік, забив гол і віддав асист.
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Легіонер Шахтаря Іраклі Азаров вийшов у стартовому складі й провів на полі 71 хвилину.
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