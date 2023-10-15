Євро-2024, кваліфікація

Грузія – Кіпр – 4:0

Голи: Кітеїшвілі, 46, Кварацхелія, 58, Шенгелія, 82, Мікаутедзе, 90+5 (пен)

Грузія здобула свою другу перемогу в цьому відборі, знову обігравши Кіпр. Якщо на виїзді у Сакартвело виникли проблеми, то сьогодні все вдалося доволі легко. Навіть Хвіча, яки в офіційних матчах за збірну не відзначався результативними діями понад рік, забив гол і віддав асист.

Грузія завдяки Кварацхелії розгромила Кіпр у відборі до Євро-2024 – захисник Шахтаря долучився до успіху

Легіонер Шахтаря Іраклі Азаров вийшов у стартовому складі й провів на полі 71 хвилину.