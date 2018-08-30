Головко: Вызовем Русина и Коваленко в молодежную сборную

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко рассказал о подготовке команды к матчам с Латвией и Андоррой.

"С нападающими проблема пока остается. У нас выпал Алексеев, который вчера на тренировке почувствовал дискомфорт в колене. На сбор мы вызовем Назария Русина, есть Андрей Борячук, можно и о Марьяне Шведе говорить, как о форварде. Скорее всего, и Виктор Коваленко приедет в расположение молодежной сборной. Поэтому хочется верить, что вопрос в атакующей линии будем успешно решать благодаря неплохому подбору исполнителей.

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Матчи против команд Латвии и Андорры будут ключевыми для молодежной сборной Украины. Кстати, одним из самых сложных поединков отбора был как раз первый, с Латвией, в котором мы не заслуживали на победу. У меня было много претензий к подопечным. Хотя стоит сказать, что и латыши действовали хорошо.

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С Андоррой тоже играть сложно, несмотря на то, что мы получили в гостях победу с крупным счетом. Но, думаю, команда будет готова к этим встречам. Главное, чтобы ребята поняли, что на Латвию и Андорру нужно настраиваться так же, как на Англию, Голландию и Шотландию", – цитирует Головко официальный сайт ФФУ.

Напомним, следующий поединок в отборе к Евро-2019 команда Головко проведет дома против Латвии 7 сентября. После 6 туров Украина занимает 3 место в группе.