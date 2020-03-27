Головко – о своем переходе в Динамо: Днепр уже согласовал мой трансфер, но тут вмешался Суркис

Легендарный защитник Динамо и сборной Украины Александр Головко вспомнил подробности перехода в лучшую команду Украины того времени.

"Из Днепра был самый конкретный интерес. Насколько помню, Штанге (Бернд – прим.) уже согласовал мой переход и ждал меня. Но тут вмешался Суркис (Григорий – прим.). Он оперативно переговорил с тогдашним директором Таврии Ароновым, и Динамо убедило симферопольское руководство, что я должен ехать именно туда.

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Цены, за которую перешел, не знаю. Да и не интересно это мне было тогда. Были там живые деньги или какие-то договоренности – об этом нужно других людей спрашивать. Это не нынешние времена. Думаю, в то время трансферы осуществлялись в чем-то проще, а в чем-то – сложнее. Григорий Михайлович знал, как убедить игрока и клуб. Быстро уладили все вопросы – я даже не вникал, кто там куда должен переехать, кто куда должен отправиться. Одно знаю: Суркис захотел меня видеть в Динамо, и я оказался в Динамо.

У меня лично не было вопросов по тому, что Киев предлагал – и достойные деньги, и квартира. Тем более, у меня сын как раз родился. Со стороны Динамо все было чинно и благородно, соблюдены все обещания. Хотя у меня был вопрос по Чернобылю – еще свежими оставались впечатления о катастрофе на ЧАЭС. Но Григорий Михайлович привел такой аргумент: и он, и его семья, здесь проживают, перспективы в Киеве значительно лучше, чем в других командах, а в столице жить безопасно. А перед Днепром я извинился, объяснил Штанге, почему отказал и сделал именно такой выбор. Думаю, меня, как футболиста, на тот момент можно было понять", – цитирует Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, Александр – восьмикратный чемпион Украины. Начал свою профессиональную карьеру футболиста в Таврии в 1991 году, откуда через четыре года перешел в киевское Динамо.

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