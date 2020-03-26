Головко: Все бандитские группировки в Крыму в 90-х были связаны с футболом

Экс-защитник Динамо Александр Головко вспомнил период своих выступлений за симферопольскую Таврию.

"Появление независимого украинского чемпионата в Таврии восприняли спокойно, процесс шел, как единое целое. Никто не мог ничего понять, но если ничего не изменилось, ты играешь – то все" окей ". Тем более, мы в Высшую лигу перешли, многие из молодых восприняли это, как свой шанс.

Скандальный арбитр озвучил символическую сборную наибольших друзей и врагов судей на футбольном поле

Другое дело – что в Крыму свои дела происходили. Мягко говоря, это было время бандитское. Все группировки, которые были тогда на полуострове, так или иначе были связаны с футболом. И не очень весело было быть в клубе, когда шли процессы распределения сфер влияния.

Что касается украино-российских дел, то можно говорить разве что о Мешкове, который пытался где-то процесс раскачивать. Но в Украине были силы, чтобы за себя постоять, поэтому вся суета не закончилась ничем. Мы же, футболисты, повторюсь, думали больше о календаре соревнований и еврокубках", – цитирует Головко официальный сайт Динамо.

Напомним, Александр начал свою профессиональную карьеру футболиста именно в Таврии в 1991 году, с которой через год стал первым чемпионом Украины.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо