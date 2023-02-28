Представители сборной Украины отдали свои голоса за лучшего игрока и тренера в 2022 году.

Как оказалось, в списках ФИФА, где отмечается, как проголосовали игрок и тренер той или иной национальной сборной, Украину в статусе тренера представлял Руслан Ротань.

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Так, Руслан Петрович выбрал тройку лучших игроков 2022 года: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Карим Бензема. Среди наставников, по его версии, лучшим был Карло Анчелотти, а второе и третье места достались Хосепу Гвардиоле и Лионелю Скалони.

Интересно, что УАФ до сих пор не объявила Руслана Ротаня главным тренером сборной Украины. Уже 26 марта "сине-желтых" ждет поединок против Англии на Уэмбли в рамках отбора на Евро-2024.

Ранее УАФ сообщила о выборе Александра Петракова, определившего свои топ-3, но экс-тренер сборной Украины в опросе представлял Армению – свое новое место работы.