Вратарь Зари Дмитрий Мацапура рассказал о восстановлении от тяжелой травмы, которую получил еще в начале прошлого года.

"Получил травму на последних зимних сборах. Травма оказалась тяжелой, поэтому, учитывая это, неудивительно, что были осложнения, но они не связаны со связками, а больше касались моих движений.

Сразу два голкипера из УПЛ вошли в топ-10 вратарей U-21 в мире по игровому опыту

В планах присоединиться к общей группе Зари на этих зимних сборах. Уже очень соскучился по футболу и команде. Хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает и поддерживает. Это делает большой вклад в мое возвращение. Будем упорно работать, чтобы в следующем году были только победы", – приводит слова Мацапуры официальный Instagram Зари.

Напомним, что Дмитрий травмировался еще на прошлых зимних сборах Зари, из-за чего не сыграл ни в одном матче в 2023 году.

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука