"Отримав травму на останніх зимових зборах. Травма виявилася важкою, тому, враховуючи це, не дивно, що були ускладнення, але вони не пов'язані зі зв'язками, а більше стосувалися моїх рухів.

У планах приєднатися до загальної групи на зимових зборах. Вже дуже скучив за футболом та командою. Хотілося б подякувати всім, хто допомагає та підтримує. Це робить великий внесок у моє повернення. Будемо наполегливо працювати, щоб наступного року були лише перемоги"