Голкипер Вильярреала признался, что помогло забить решающий пенальти в финале Лиги Европы
Вратарь Вильярреала Херонимо Рульи прокомментировал свой 11-метровый в серии пенальти в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.
"Это был первый пенальти в моей карьере. Я даже не знаю, что сделал. Я не думал. Если бы я начал думать, то все получилось бы куда хуже. Я даже видел жену и детей за воротами", – отметил Рульи в комментарииEl Pais.
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Напомним, 120 минут игры завершились ничьей 1:1, но игроки "желтой субмарины" были точнее в сумасшедшей серии пенальти – 11:10. Вильярреал завоевал первый серьезный трофей в Европе. Именно удар вратаря Вильярреала стал последним точным в серии пенальти в финале Лиги Европы – Давид Де Хеа не смог переиграть своего визави ударом с отметки.
Отметим, что Рульи сыграл в 20 матчах в составе Вильярреала в текущем сезоне, пропустив 15 голов и в 9 встречах удержал свои ворота на замке.
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