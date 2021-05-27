"Это был первый пенальти в моей карьере. Я даже не знаю, что сделал. Я не думал. Если бы я начал думать, то все получилось бы куда хуже. Я даже видел жену и детей за воротами", – отметил Рульи в комментарииEl Pais.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 1:1 (11:10 пен.) – видео голов и обзор матча

Напомним, 120 минут игры завершились ничьей 1:1, но игроки "желтой субмарины" были точнее в сумасшедшей серии пенальти – 11:10. Вильярреал завоевал первый серьезный трофей в Европе. Именно удар вратаря Вильярреала стал последним точным в серии пенальти в финале Лиги Европы – Давид Де Хеа не смог переиграть своего визави ударом с отметки.

Отметим, что Рульи сыграл в 20 матчах в составе Вильярреала в текущем сезоне, пропустив 15 голов и в 9 встречах удержал свои ворота на замке.

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