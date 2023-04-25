Бывший футболист нескольких украинских клубов Михаил Костенко, к сожалению, пропал на одном из самых горячих направлений противостояния Украины с Россией.

"Помогите найти. Важна любая информация! Исчез в декабре под Бахмутом. Костенко Михаил Андреевич. 12.01.1997 года рождения", – написала Татьяна Костенко в Facebook.

Украинский футболист погиб в бою под Бахмутом

Михаил делал первые шаги в карьере в академиях киевского Арсенала и Динамо, а с 2012 по 2016 год принадлежал Шахтеру. В футболке "горняков" выступал за молодежку и дубль, был отдан в аренду Александрии U-19.

Далее на профессиональном уровне играл за винницкую Ниву и Чайку, а на любительском – за Джуниорс Шпитьки и Полесье Ставки. В 2012 году Костенко провел 2 поединка за сборную Украины U-16.

Защитник Бахмута, активист Майдана, воин со времен АТО – украинские футболисты на войне с Россией