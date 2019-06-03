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Голкипер Сербии Дмитрович: Сначала мы собираемся победить в Украине

14:28 39 Читати українською
Голкипер Сербии Дмитрович: Сначала мы собираемся победить в Украине
Марко Дмитрович / фото из соцсетей

Голкипер сборной Сербии Марко Дмитрович прокомментировал предстоящие матчи с Украиной и Литвой в отборе на Евро-2020.

 

"Посмотрим, как все будет, но первоочередной наш план и цель – шесть очков, как всегда. Мы собираемся победить, сначала в Украине, на этом сейчас максимально сфокусированы.

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Все наши вратари, все наши защитники и вообще вся команда хочет победить и при этом не пропустить гол. Мы видели, что Украина – это командная сборная, у Шевченко на протяжении многих лет состав сильно не меняется. Коллектив – это их сила, нам будет нелегко.

В Украине мы должны показать командный дух, который у нас есть. Меня бы устроил счет 1:0 в нашу пользу. Кто забьет? Да кто угодно, хоть я со штрафного удара. На самом деле это не важно – мы все побеждаем друг за друга", – цитирует Дмитровича "Спортски Журнал".

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Ближайшие встречи отбора на Евро-2020 сборная Сербии сыграет против Украины на выезде (7 июня), а через три дня своем поле будет принимать Литву.

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Сербия Сербия Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Марко Дмитрович Марко Дмитрович Украина - Сербия
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