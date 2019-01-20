Голкипер Селтика отразил 5 подряд ударов в упор – сейв дня

В матче 1/16 финала Кубка Шотландии вратарь Селтика Скотт Бейн поразил просто роскошной серией сейвов.

Голкипер Селтика Скотт Бейн в матче 1/16 финала Кубка Шотландии против Эйрдрионианса совершил невероятный сейв, который стал настоящим украшением поединка.

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В конце первого тайма при счете 1:0 в пользу Селтика гости провели контратаку, которая завершилась ударом из пределов вратарской. Бейн в эффектном прыжке отбил мяч, а сразу после этого еще и нейтрализовал несколько добиваний.

Матч завершился победой Селтика со счетом 3:0. Интересно, что Бейн не считается основным голкипером Селтика – в активе 27-летнего вратаря лишь 3 поединка в текущем сезоне. Первым номером "кельтов" является 36-летний Крейг Гордон.

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