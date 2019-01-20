Голкіпер Селтіка відбив 5 поспіль ударів впритул – сейв дня

В матчі 1/16 фіналу Кубка Шотландії воротар Селтіка Скотт Бейн вразив просто розкішною серією сейвів.

Голкіпер Селтіка Скотт Бейн у матчі 1/16 фіналу Кубка Шотландії проти Ейрдріоніанса здійснив неймовірний сейв, який став справжньою окрасою поєдинку.

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Наприкінці першого тайму за рахунку 1:0 на користь Селтіка гості провели контратаку, яка завершилась ударом з меж воротарського майданчика. Бейн у ефектному стрибку відбив м'яч, а одразу після цього ще й нейтралізував кілька добивань.

Матч завершився перемогою Селтіка з рахунком 3:0. Цікаво, що Бейн не вважається основним голкіпером Селтіка – в активі 27-річного воротаря лише 3 поєдинки в поточному сезоні. Першим номером "кельтів" є 36-річний Крейг Гордон.

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