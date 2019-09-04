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Голкипер сборной Литвы: Украина – команда бойцов, для них покрытие газона не имеет значения

17:21 22 Читати українською
Голкипер сборной Литвы: Украина – команда бойцов, для них покрытие газона не имеет значения
Украина – команда бойцов / Фото УАФ

Вратарь сборной Литвы Ернестас Шеткус оценил будущее противостояние с национальной командой Украины в рамках Евро-2020.

 

"Большинству команд не нравится играть на нашем искусственном поле. Но для Украины не будет большой разницы. Они – команда бойцов, недаром их футболисты выступают в клубах английской Премьер-лиги и других классных чемпионатах.

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Наше противостояние будет такого уровня, что они не будут обращать внимание на условия", – цитирует Шеткуса Команда №1.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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Теги
Евро-2020 Литва - Украина Украина Украина Сборная Украины Эрнестас Шеткус Эрнестас Шеткус
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