Голкіпер збірної Литви: Україна – команда бійців, для них покриття газону не має значення

Воротар збірної Литви Ернестас Шеткус оцінив майбутнє протистояння з національною командою України в рамках Євро-2020.

"Більшості команд не подобається грати на нашому штучному полі. Але для України не буде великої різниці. Вони – команда бійців, недарма їхні футболісти виступають в клубах англійської Прем'єр-ліги та інших класних чемпіонатах.

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Наше протистояння буде такого рівня, що вони не будуть звертати увагу на умови", – цитує Шеткуса Команда №1.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії. Ця зустріч відбудеться у Дніпрі.

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