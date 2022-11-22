Уже в компенсированное время Мохаммед Аль-Оваис, пытаясь выбить мяч, травмировал Ясира Аль-Шахрани. Голкипер коленом врезался в голову своего земляка. Защитник неподвижно упал на газон. К счастью, самого плохого не случилось. Пострадавший покидал поле на носилках, но сумел подать сигнал, что осознает ситуацию.

К слову, Саудовская Аравия сенсационно нанесла поражение одному из фаворитов ЧМ-2022. Лео Месси на старте игры вывел Аргентину вперед, реализовав пенальти, однако аравийцы сумели перевернуть матч во втором тайме.