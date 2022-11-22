Вже у компенсований час Мохаммед Аль-Оваїс, намагаючись вибити м'яч, травмував Ясіра Аль-Шахрані. Голкіпер коліном врізався у голову свого земляка. Захисник нерухомо впав на газон. На щастя, найгіршого не трапилося. Постраждалий покидав поле на ношах, але зумів подати сигнал, що усвідомлює ситуацію.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє

До слова, Саудівська Аравія сенсаційно завдала поразки одному із фаворитів ЧС-2022. Лео Мессі на старті гри вивів Аргентину вперед, реалізувавши пенальті, однак аравійці зуміли перевернути матч у другому таймі.