Голкипер Руха совершил фантастический сейв в матче Первой лиги

Голкипер Руха Роман Мысак невероятным образом спас команду от пропущенного гола.

В матче 1 тура Первой лиги Рух на выезде переиграл Балканы. Одним из главных героев матча стал голкипер львовян Роман Мысак.

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Во время атаки один из игроков хозяев решился на удар издали, но Мысак сумел вытянуть мяч, который летел в дальний угол ворот. Этот сейв стал настоящим украшением поединка.

Ранее Мысак выступал в составе львовских Карпат, донецкого Олимпика и датского Орхуса.