Румынский вратарь Милана Чиприан Тэтэрушану улучшил свое зрение, воспользовавшись паузой на ЧМ-2022.

Тэтэрушану на днях перенес операцию на глазах, сообщает La Gazzetta dello Sport. Она длилась всего одну минуту и ​​была направлена ​​на то, чтобы исправить астигматизм.

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Оперировал голкипера хирург, уже делавший аналогичную процедуру Кака. Специалист отметил, что теперь Чиприану не придется прищуриваться. Реакция вратаря ощутимо улучшится.

Тэтэрушану не понадобится время для восстановления. Он будет готов играть сразу после ЧМ-2022. Румын играет в основе Милана, подменяя травмированного Меньяна.