Тетерушану днями переніс операцію на очах, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Вона тривала лише одну хвилину та була спрямована на те, щоб виправити астигматизм.

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Оперував голкіпера хірург, який вже робив аналогічну процедуру Кака. Фахівець зазначив, що тепер Чіпріану не доведеться примружуватися. Реакція воротаря відчутно покращиться.

Тетерушану не знадобиться час на відновлення. Він буде готовий грати відразу після ЧС-2022. Румун наразі грає в основі Мілана, підміняючи травмованого Меньяна.