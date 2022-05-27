39-летний голкипер повесил перчатки на гвоздь. Теперь он готов начать новый этап в жизни, ведь не раз заявлял о намерениях стать тренером.

Шкртел объявил о завершении карьеры

В Манчестер Юнайтед, переход в который являлся его мечтой детства, Грант провел 4 года, но за это время принял участие только в двух официальных матчах. Ранее Ли сделал себе имя в Дерби Каунти, Шеффилд Юнайтед и Бернли. В общей сложности в карьере голкипер наиграл более 500 поединков.