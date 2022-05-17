Шкртел объявил о завершении карьеры
16:41 - Читати українською
Бывший защитник Ливерпуля Мартин Шкртел сообщил, что вешает бутсы на гвоздь.
"Должен сообщить, что моя 20-летняя карьера подходит к концу. Проблемы со спиной не позволяют дальше играть, поэтому я принял такое решение.
Хочу поблагодарить все клубы, в которых я выступал, всех тренеров, партнеров, болельщиков. Спасибо семье, которая всегда поддерживала и была рядом", – сообщил 37-летний Шкрел в Instagram.
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Мартин выступал за Фенербахче, Башакшехир, Спартак Трнаву, а золотые годы провел в Ливерпуле. За 8 сезонов на Анфилде словак сыграл 320 матчей. В его активе более 100 игр за сборную.
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