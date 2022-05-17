"Должен сообщить, что моя 20-летняя карьера подходит к концу. Проблемы со спиной не позволяют дальше играть, поэтому я принял такое решение.

Хочу поблагодарить все клубы, в которых я выступал, всех тренеров, партнеров, болельщиков. Спасибо семье, которая всегда поддерживала и была рядом", – сообщил 37-летний Шкрел в Instagram.

Легендарный капитан Селтика завершил карьеру – он так и не получил прощания, которого заслуживал

Мартин выступал за Фенербахче, Башакшехир, Спартак Трнаву, а золотые годы провел в Ливерпуле. За 8 сезонов на Анфилде словак сыграл 320 матчей. В его активе более 100 игр за сборную.