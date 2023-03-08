"Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни любое другое кровавое преступление, совершенное на нашей земле. Нам противостоит армия нелюдей. Ежедневно россияне доказывают, что не имеют права на существование.

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С 20 февраля 2014 года, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушения. У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу", – отметил Бандура в комментарии официальному сайту Миная.

Напомним, 6 марта получила огласку история об украинском солдате, которого убили российские преступники. Оккупанты расстреляли безоружного мужчину, последними словами которого стал лозунг "Слава Украине!"

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