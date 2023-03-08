Голкипер клуба УПЛ жестко отреагировал на расстрел украинского воина россиянами
Вратарь Миная Александр Бандура не обошел вниманием низкий поступок российских оккупантов, которые расстреляли безоружного украинского воина.
"Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни любое другое кровавое преступление, совершенное на нашей земле. Нам противостоит армия нелюдей. Ежедневно россияне доказывают, что не имеют права на существование.
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С 20 февраля 2014 года, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушения. У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу", – отметил Бандура в комментарии официальному сайту Миная.
Напомним, 6 марта получила огласку история об украинском солдате, которого убили российские преступники. Оккупанты расстреляли безоружного мужчину, последними словами которого стал лозунг "Слава Украине!"
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