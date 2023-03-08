Голкіпер клубу УПЛ жорстко відреагував на розстріл українського воїна росіянами
Воротар Миная Олександр Бандура не оминув увагою ниций вчинок російських окупантів, які розстріляли беззбройного українського воїна.
"Відео страти нашого героя бачив уже кожен українець. Ніколи не забудемо й не пробачимо рашистам ні цей, ні жоден інший кровавий злочин, вчинений на нашій землі. Нам протистоїть армія нелюдей. Щодня росіяни доводять, що не мають права на існування.
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З 20 лютого 2014 року, коли росіяни злочинно захопили Крим, вони почали сіяти на нашій землі тільки смерть та руйнування. У нас найсильніша армія. А наші військові – герої не тільки України, але й всього цивілізованого світу! Ми покладаємось на них і віримо у перемогу", – зазначив Бандура в коментарі офіційному сайту Миная.
Нагадаємо, 6 березня набула розголосу історія про українського солдата, якого вбили російські злочинці. Окупанти розстріляли беззбройного чоловіка, останніми словами якого стало гасло "Слава Україні!"
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