"Відео страти нашого героя бачив уже кожен українець. Ніколи не забудемо й не пробачимо рашистам ні цей, ні жоден інший кровавий злочин, вчинений на нашій землі. Нам протистоїть армія нелюдей. Щодня росіяни доводять, що не мають права на існування.

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З 20 лютого 2014 року, коли росіяни злочинно захопили Крим, вони почали сіяти на нашій землі тільки смерть та руйнування. У нас найсильніша армія. А наші військові – герої не тільки України, але й всього цивілізованого світу! Ми покладаємось на них і віримо у перемогу", – зазначив Бандура в коментарі офіційному сайту Миная.

Нагадаємо, 6 березня набула розголосу історія про українського солдата, якого вбили російські злочинці. Окупанти розстріляли беззбройного чоловіка, останніми словами якого стало гасло "Слава Україні!"

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