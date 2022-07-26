"Завтра мы сыграем очень важный матч. Мы хорошо работаем. На поле пытаемся выполнять то, что говорит наш тренер. Мы хотим продолжить наш путь с хорошим результатом, применив в завтрашнем матче все, над чем работали на тренировке.

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Первый матч в Польше завершился со счётом 0:0. Думаю, Фенербахче был ближе к победе. Если бы мы воплотили все свои моменты в голы, то завтра могли бы играть с серьезным преимуществом. Если победим – продолжим свой путь. Каждый матч очень важен. Мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов и приложим все усилия, чтобы завтра победить. Это первый официальный матч нового сезона, который мы будем играть на своем стадионе. Будем биться, используя энергию наших болельщиков.

Кроме хорошей борьбы, в футболе должна быть и удача, мяч должен идти в ворота. Мы собираемся выйти сосредоточенными и завтра сыграть на победу. Если мы победим, мы продолжим свой путь. Мы будем сражаться до конца в каждом моменте.

Наш наставник – тренер с мировым именем. Он пытается по-отечески передать нам свой опыт. Каждый игрок ценен, у каждого есть свои достоинства. Грустно, что Сердар Азиз травмирован, но мы продолжим с теми, кто готов. Надеюсь, каждый на поле завтра сделает свою работу, и мы уйдем с поля с хорошим результатом", – сказал Байиндир на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между турецкой и украинской командами состоится в среду, 27 июля. Начало встречи в 20:00.

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