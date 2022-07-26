"Я уверен, теперь у всех появилось более четкое представление о киевском Динамо. Я их знал. В первом матче мы показали им свое качество и удивили их. Наш соперник эффективен в контратаках. У них топовые игроки. Завтрашний матч будет трудным, но я надеюсь, что наши игроки проявят себя хорошо, и мы выйдем в следующий раунд.

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Нам противостоит команда, постоянно выступающая в Лиге чемпионов. Думаю, мы удивили ее в первой игре защитным блоком. Каждый тренер имеет разные стратегии, которые он использует во время матча. Динамо очень хорошо действует в обороне. Если завтра у нас возникнут проблемы в атаке, главная причина будет в том, что у них хорошая защита. Надеюсь, что завтрашняя игра сложится для нас хорошо.

Завтра будет трудный матч, но я надеюсь, что у наших игроков будет хороший день, и Фенербахче пройдет дальше. У нас было много проблем при подготовке, мешали травмы. Арда Гюллер, Джошуа Кинг и Брайт Осайи-Самуэль… Мы посмотрим на ситуацию с нашими игроками и соответствующим образом определим состав", – сказал Жезуш Fanatik.

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