"Завтра ми зіграємо дуже важливий матч. Ми добре працюємо. На полі намагаємося виконувати те, що говорить наш тренер. Ми хочемо продовжити наш шлях з хорошим результатом, застосувавши у завтрашньому матчі все, над чим працювали на тренуванні.

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Перший матч у Польщі завершився з рахунком 0:0. Думаю, Фенербахче був ближчим до перемоги. Якби ми перетворили всі свої моменти у голи, то могли б завтра грати з серйозною перевагою. Якщо переможемо – продовжимо свій шлях. Кожен матч дуже важливий. Ми хочемо потрапити у групу Ліги чемпіонів і докладемо всіх зусиль, щоб завтра перемогти. Це перша офіційний матч нового сезону, який ми гратимемо на своєму стадіоні. Будемо битися, використовуючи енергію наших уболівальників.

Окрім хорошої боротьби, ​​у футболі має бути й удача, м’яч має йти у ворота. Ми збираємося вийти зосередженими і завтра зіграти на перемогу. Якщо ми переможемо, ми продовжимо свій шлях. Ми будемо боротися до кінця у кожному моменті.

Наш наставник – тренер зі світовим ім'ям. Він намагається по-батьківськи передати нам свій досвід. Кожен гравець цінний, у кожного є свої чесноти. Сумно, що Сердар Азіз травмований, але ми продовжимо з тими, хто готовий. Сподіваюсь, кожен на полі завтра зробить свою роботу, і ми підемо з поля з хорошим результатом", – сказав Байиндир на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між турецькою та українською командами відбудеться у середу, 27 липня. Початок зустрічі о 20:00.

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