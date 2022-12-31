Юный вратарь подписал контракт с испанским Кордобой, сообщает журналист Хорхе Эрнандес в своем твиттере.

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Тугай будет выступать за вторую команду, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. Кордоба выступает в четвертом дивизионе Испании.

Добавим, что в текущем сезоне Илларион сыграл только в одном матче молодежного первенства, проведя всего 44 минуты на поле.

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