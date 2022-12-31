Голкипер Динамо перебрался в Испанию, – журналист
12:21 - Читати українською
Вратарь юношеской команды Динамо Илларион Тугай продолжит карьеру в испанском первенстве.
Юный вратарь подписал контракт с испанским Кордобой, сообщает журналист Хорхе Эрнандес в своем твиттере.
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Тугай будет выступать за вторую команду, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. Кордоба выступает в четвертом дивизионе Испании.
Добавим, что в текущем сезоне Илларион сыграл только в одном матче молодежного первенства, проведя всего 44 минуты на поле.
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