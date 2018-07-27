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Голкипер Атлетико Паранаэнсе выступил против использования телефонов за рулем – бразильский суд наложил на него штраф

14:28 28 Читати українською
Голкипер Атлетико Паранаэнсе выступил против использования телефонов за рулем – бразильский суд наложил на него штраф
Адербар Сантос / фото из соцсетей

Атлетико Паранаэнсе наказан за использование вратарем команды Адербаром Сантосом телефона во время матча.

Верховный спортивный суд Бразилии решил наложить штраф на Атлетико Паранаэнсе за то, что вратарь клуба Адербар Сантос вышел на поле с мобильным телефоном в руках, сообщает UOL. Это произошло во время матча чемпионата Бразилии с Атлетико Минейро 13 мая.

Перед началом игры вратарь держал в руках телефон и только через несколько секунд после стартового свистка Сантос оставил телефон за лицевой линией.

Как выяснилось позже, Атлетико Паранаэнсе принял участие в социальной акции, направленной на то, чтобы обратить внимание на проблему использования мобильных телефонов за рулем автомобилей.

"Меня осудили за то, что я вышел на поле с телефоном, но хочу, чтобы такое же наказание было за использование телефона за рулем. Это гораздо серьезнее, чем пропустить гол", – сказал голкипер.

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