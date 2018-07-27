Голкіпер Атлетіко Паранаенсе виступив проти використання телефонів за кермом – бразильський суд наклав на нього штраф

Атлетіко Паранаенсе покараний за використання воротарем команди Адербаром Сантосом телефону під час матчу.

Верховний спортивний суд Бразилії вирішив накласти штраф на Атлетіко Паранаенсе за те, що воротар клубу Адербар Сантос вийшов на поле з мобільним телефоном в руках, повідомляє UOL. Це сталося під час матчу чемпіонату Бразилії з Атлетіко Мінейро 13 травня.

Перед початком гри воротар тримав в руках телефон і лише через кілька секунд після стартового свистка Сантос залишив телефон за лицьовою лінією.

Як з'ясувалося пізніше, Атлетіко Паранаенсе взяв участь у соціальній акції, яка спрямована на те, щоб звернути увагу на проблему використання мобільних телефонів за кермом автомобілів.

"Мене засудили за те, що я вийшов на поле з телефоном, але хочу, щоб таке ж покарання було за використання телефону за кермом. Це набагато серйозніше, ніж пропустити гол", – сказав голкіпер.

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