Аргентинец Эмилиано Мартинес будет долго вспоминать поединок 22-го тура АПЛ в ужасных снах.

Уже на 6-й минуте "красные дьяволы" вышли вперед. Алекс Теллес едва коснулся мяча, разыграв таким образом штрафной удар. Бруну Фернандеш, подхвативший круглого, прошел несколько метров и пробил.

Рангник приехал на тренировку Манчестер Юнайтед, забыв, что дал всем выходной

Эмилиано Мартинеес – кипер Астон Виллы – не справился с простым ударом португальца. Мяч летел прямо во вратаря, но победитель Копа Америка смешно пропустил его между ног. Определенную роль сыграл и Эдинсон Кавани, убравший ногу в последний момент, но это не отменяет комичности взятия ворот. Манчестер Юнайтед вышел вперед.

Этот момент гарантированно войдет во все возможные курьезные подборки.