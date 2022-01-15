Вже на 6-й хвилині "червоні дияволи" вийшли вперед. Алекс Теллес ледь торкнувся м'яча, розігравши таким чином штрафний удар. Бруну Фернандеш, який підхопив круглого, пройшов кілька метрів і пробив.

Рангнік приїхав на тренування Манчестер Юнайтед, забувши, що дав усім вихідний

Еміліано Мартінеес – кіпер Астон Вілли – не впорався з простим ударом португальця. М'яч летів просто у воротаря, але переможець Копа Амеріка кумедно пропустив його поміж ніг. Певну роль відіграв і Едінсон Кавані, який прибрав ногу в останній момент, але це не скасовує комічності взяття воріт. Манчестер Юнайтед вийшов уперед.

Цей момент гарантовано увійде у всі можливі курйозні підбірки.