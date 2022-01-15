Голкіпер Астон Вілли пропустив ганебний гол у матчі з Манчестер Юнайтед – номінант на курйоз року
Аргентинець Еміліано Мартінес довго згадуватиме поєдинок 22-го туру АПЛ у жахливих снах.
Вже на 6-й хвилині "червоні дияволи" вийшли вперед. Алекс Теллес ледь торкнувся м'яча, розігравши таким чином штрафний удар. Бруну Фернандеш, який підхопив круглого, пройшов кілька метрів і пробив.
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Еміліано Мартінеес – кіпер Астон Вілли – не впорався з простим ударом португальця. М'яч летів просто у воротаря, але переможець Копа Амеріка кумедно пропустив його поміж ніг. Певну роль відіграв і Едінсон Кавані, який прибрав ногу в останній момент, але це не скасовує комічності взяття воріт. Манчестер Юнайтед вийшов уперед.
Цей момент гарантовано увійде у всі можливі курйозні підбірки.