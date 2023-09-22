Заря сыграла вничью с Гентом в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций (1:1). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

После долгих поисков забитого мяча Гент в середине второго тайма сумел выйти вперёд. Казалось, что самое сложное для бельгийской команды уже позади, но спустя три минуты "буйволы" слишком легко позволили украинской команде сравнять счёт. Удар Эдуардо Герреро оказался точным.

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире

Панамский форвард Зари мог забивать и раньше – команда Валерия Кривенцова не только грамотно играла в обороне, но и убегала в конструктивные контратаки. Герреро неоднократно проверял реакцию вратаря соперника. Тем не менее, именно бельгийская команда была ближе к победе – на 83-й минуте Кайперс проверил каркас ворот Никиты Турбаевского на прочность.