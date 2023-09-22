Зоря зіграла внічию з Гентом у рамках матчу 1-го туру групового етапу Ліги конференцій (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Після довгих пошуків забитого м'яча Гент у середині другого тайму зумів вийти вперед. Здавалося, що найскладніше для бельгійської команди вже позаду, але через три хвилини "буйволи" занадто легко дозволили українській команді зрівняти рахунок. Удар Едуардо Герреро виявився точним.

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі

Панамський форвард Зорі міг забивати і раніше – підопічні Валерія Кривенцова не тільки грамотно грали в обороні, а й тікали в конструктивні контратаки. Герреро неодноразово перевіряв реакцію воротаря суперника. Проте саме бельгійська команда була ближчою до перемоги – на 83-й хвилині Кайперс перевірив каркас воріт Микити Турбаєвського на міцність.