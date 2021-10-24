Уотфорд ярко разгромил Эвертон в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Дэвис забил уже на 3-й минуте после великолепного прохода Грея, а Уотфорд мгновенно ответил голом Кинга. Ришарлисон после перерыва во второй раз вывел Эвертон вперед, разбудив зверя.

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