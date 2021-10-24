Голевое безумие с шедеврами и хет-триком в видеообзоре матча Эвертон – Уотфорд – 2:5
12:02 - Читати українською
Уотфорд ярко разгромил Эвертон в 9-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
3’ Том Дэвис
63’ Ришарлисон
Джошуа Кинг 13’
Юрай Куцка 78’
Джошуа Кинг 80’
Джошуа Кинг 86’
3’ Том Дэвис
13’ Джошуа Кинг
63’ Ришарлисон
78’ Юрай Куцка
80’ Джошуа Кинг
86’ Джошуа Кинг
Дэвис забил уже на 3-й минуте после великолепного прохода Грея, а Уотфорд мгновенно ответил голом Кинга. Ришарлисон после перерыва во второй раз вывел Эвертон вперед, разбудив зверя.
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"Шершни" не удержались и "полакомились" "ирисками": гол Куцки головой, красивых два мяча Кинга и финальное не менее шедевральное издевательство Денниса. Уотфорд набрал 10 очков и поднялся на 14 место, Эвертон с 14 пунктами остался восьмым.
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