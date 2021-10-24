Уотфорд яскраво розгромив Евертон у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Девіс забив вже на 3-й хвилині після чудового проходу Грея, а Уотфорд миттєво відповів голом Кінга. Рішарлісон по перерві вдруге вивів Евертон вперед, розбудивши звіра.

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"Шершні" не стримались і "поласували" "ірисками": гол Куцки головою, красиві два м'ячі Кінга і фінальне не менш шедевральне знущання Денніса Бонавентуре – колишнього вінгера луганської Зорі. Уотфорд набрав 10 очок і піднявся на 14 місце, Евертон з 14 пунктами залишився восьмим.