Гольове божевілля з шедеврами, українським слідом і хет-триком у відеоогляді матчу Евертон – Уотфорд – 2:5
11:59 - Читать на русском
Уотфорд яскраво розгромив Евертон у 9-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
3’ Том Девіс
63’ Рішарлісон
Джошуа Кінг 13’
Юрай Куцка 78’
Джошуа Кінг 80’
Джошуа Кінг 86’
3’ Том Девіс
13’ Джошуа Кінг
63’ Рішарлісон
78’ Юрай Куцка
80’ Джошуа Кінг
86’ Джошуа Кінг
Девіс забив вже на 3-й хвилині після чудового проходу Грея, а Уотфорд миттєво відповів голом Кінга. Рішарлісон по перерві вдруге вивів Евертон вперед, розбудивши звіра.
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"Шершні" не стримались і "поласували" "ірисками": гол Куцки головою, красиві два м'ячі Кінга і фінальне не менш шедевральне знущання Денніса Бонавентуре – колишнього вінгера луганської Зорі. Уотфорд набрав 10 очок і піднявся на 14 місце, Евертон з 14 пунктами залишився восьмим.
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