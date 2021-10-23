Чемпионат Англии 2021/22, 9-й тур

Челси – Норвич – 7:0

Голы: Маунт, 8, 84 (пен), 90+1, Хадсон-Одой, 18 Джеймс, 42, Чилуэлл, 57, Ааронс, 62 (автогол)

Кристалл Пэлас – Ньюкасл – начало в 17:00

Лидс – Вулверхэмптон – начало в 17:00

Саутгемптон – Бернли – начало в 17:00

Эвертон – Уотфорд – начало в 17:00

Программу дня в АПЛ открыл поединок на Стэмфорд Бридж, где Челси принимал Норвич. Никто не сомневался в том, что лондонцы устроят разгром, ведь "канарейки" не выиграли ни одного матча в текущем чемпионате, проиграв семь из них. Последние надежды на сенсацию были убиты уже на 8-й минуте встречи, когда Маунт принял мяч перед штрафной и мощным ударом в левый нижний угол открыл счёт – кстати, это его первый гол в сезоне.

Арсенал уверенно победил Астон Виллу забил три гола – "канониры" подошли к зоне ЛЧ на минимальное расстояние

Ещё через 10 минут Хадсон-Одой удвоил преимущество хозяев, а в конце первого тайма Маунт ассистировал Джеймсу – Рис вышел один на один с Крулом и перебросил его. 3:0! Во втором тайме избиение продолжилось: на 57-й минуте Чилуэлл с передачи Ковачича забил четвёртый гол в ворота Норвича, а на 63-й прострел Хадсона-Одоя в собственные ворота подрезал Ааронс. Под конец встречи Маунт ещё и хет-трик успел оформить, реализовав пенальти и расстреляв пустые ворота в контратаке 3-в-1. Финальный свисток зафиксировал победу 7:0, в результате которой "аристократы" набрали 22 очка и оторвались от второй позиции на 4 зачётных балла.

Найденный клад: кража и дальнейшая судьба кубка-1966