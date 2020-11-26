Брага в первом тайме отметилась дважды, на что Лестер ответил лишь одним мячом в исполнении Барнса. После перерыва матч приобрел еще более ярких цветов – Томас забил за "лис", Френсержио на 90 минуте ответил. Казалось, что Брага победит, но у Варди были другие планы. На 90+5 минуте Джейми вырвал ничью для Лестера – 3:3.

Лига Европы: Лестер вырвал ничью в перестрелке с Брагой, Арсенал разгромил Мольде, Милан упустил победу над Лиллем

После 4-х туров Лестер единолично возглавляет группу G, имея в своем активе 10 пунктов, Брага идет второй, отставая на три очка. Интересно, что эта ничья оставляет теоретические шансы для Зари, которая сейчас идет последней, на еврокубковую весну и уступает АЕКу лишь по дополнительным показателям.