Лига Европы: Лестер вырвал ничью в перестрелке с Брагой, Арсенал разгромил Мольде, Милан упустил победу над Лиллем
Состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Лига Европы, групповой этап, 4-й тур
Группа А
ЦСКА София – Янг Бойз – 0:1
Гол: Нгаме, 34
Группа В
Мольде – Арсенал – 0:3
Голы: Пепе, 50, Нелсон, 55, Балгун, 83
Группа G
Брага – Лестер – 3:3
Голы: Елмустрати, 4, Паулинью, 24 Франсержиу, 90 – Барнс, 9, Томас, 78, Варди, 90+5
Группа H
Лилль – Милан – 1:1
Голы: Бамба, 65 – Кастильехо, 46
Спарта Прага – Селтик – 4:1
Голы: Ганцко, 27 Юлиш, 38, 80, Плавшич, 90+4 – Эдуар, 15
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Янг Бойз благодаря голу в первом тайме обыграл ЦСКА и поднялся на вторую строчку группы А, оставив болгар на дне квартета.
Арсенал на выезде прогнозируемо не оставил шансов Мольде, отгрузив шведам три безответных мяча. Такой результат гарантирует "канонирам" выход в плей-офф турнира с первой ступеньки.
Брага и Лестер устроили настоящую перестрелку. Соперники обменялись быстрыми голами, а до свистка на перерыв португальцы сумели выйти вперед. Во второй половине игры представитель АПЛ отыгрался. Перед финальным свистком случился настоящий триллер, сначала хозяева отличились, а на 90+5 минуте Варди все же вырвал ничью, которая несколько улучшила шансы Зари на теоретический выход из группы.
Милан открыл счет в матче с Лиллем сразу после перерыва благодаря точному удару Кастильехо. Однако радость итальянцев длилась недолго, "доги" собрались за выровняли положение, зафиксировав финальный счет, который только увеличил интригу в группе Н. В параллельном матче Спарта разгромила Селтик и с 6-ю очками намерена побороться с Миланом и Лиллем за плей-офф турнира.